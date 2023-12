- Ort: Bremen-Marktplatz/Domtreppen Zeit: 13.12.2023, 16:30 Uhr Auf dem Weihnachtmarkt mit der Familie bummeln, einen Punsch trinken oder einfach die Atmosphäre genießen.

Bremen (ots) - Plötzlich das böse Erwachen: Die Brieftasche oder das Handy sind weg. Damit das nicht erst passiert, informiert die Polizei Bremen am Mittwochnachmittag zum Thema Taschendiebstahl und gibt Tipps.



Gedränge ist bei Kriminellen beliebt, weil sie oft unerkannt verschwinden können. Dabei gehen sie meist arbeitsteilig vor: Einer lenkt das Opfer ab und der Dieb oder die Diebin greift blitzschnell zu. Oft werden die entwendeten Brieftaschen oder Mobiltelefone dann auch noch an eine dritte Person weitergegeben. Ehe der Diebstahl bemerkt wird, sind alle Beteiligten schon wieder weg. Aus diesem Grund sind am 13.12.2023, zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr speziell Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Dabei wollen sie mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen und anschaulich über die Risiken aufklären und Tipps geben. Die Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Der Stand befindet sich in der Nähe der Domtreppen.