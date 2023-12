- Ort: Bremen Osterholz, OT Tenever, Schevemoorer Landstraße Zeit: 12.12.2023, ca. 20:10 Uhr Am Donnerstagabend wollten Einsatzkräfte der Polizei in Osterholz den Fahrer eines als gestohlen gemeldeten Autos kontrollieren.

Bremen (ots) - Dieser raste davon und verursachte durch seine Fahrweise Unfälle und gefährliche Situationen. Die Polizei fahndet nach dem bekannten Täter.



Gegen 20:10 Uhr meldete ein Anrufer dem Polizeinotruf, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schevemoorer Landstraße ein ihm bekannter Herr in einem gestohlenen Auto befinde. Als Einsatzkräfte den Sachverhalt überprüfen wollten, raste der Mann davon. Durch seine überhöhte und riskante Fahrweise kollidierte er auf Höhe der Grindelwaldstraße mit einem verfolgenden Streifenwagen und einem weiteren Verkehrsteilnehmer in seinem PKW. Verletzt wurde hierbei niemand.



Während der fortgesetzten Flucht beschädigte der Auto-Dieb ein parkendes Auto, überfuhr einen Metallpfosten und steuerte den Wagen über Geh- und Radwege, bis die Polizisten ihn aus den Augen verloren. Im Bereich der Rockwinkeler Landstraße wurde das Fahrzeug dann ohne den Fahrer aufgefunden. Im Inneren fanden die Einsatzkräfte persönliche Gegenstände des polizeibekannten Mannes und Betäubungsmittel.



Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.