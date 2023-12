- Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck, Herbartstraße Zeit: 15.12.23, 17 Uhr bis 18.12.23, 7 Uhr Unbekannte beschmierten am Wochenende ein Schulgebäude in Vegesack.

Bremen (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Mehrere Schriftzüge mit rassistischem Inhalt wie "Nigga" wurden auf Hauswände der Grundschule an der Herbartstraße in Schönebeck angebracht. Die Schmierereien wurden am Montagmorgen entdeckt, die Polizei alarmiert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.