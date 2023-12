- Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 18.12.2023, 21:30 Uhr Am Montagabend stellten Einsatzkräfte einen 18-jährigen Dieb in Mitte.

Bremen (ots) - Er versuchte aus einem Weihnachtsmarkt-Stand etwas zu stehlen, wurde von zwei Sicherheitsmitarbeitern erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.



Mittels einer Zange schnitt der 18-Jährige eine Öffnung in die Plane des geschlossenen Standes auf dem Domshof auf und betrat diesen gegen 21:30 Uhr. Sein Komplize Stand dabei Schmiere. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes des Weihnachtsmarktes wurden auf die Situation aufmerksam und wollten den unbekannten Mann kontrollieren. Der unbekannte Komplize flüchtete daraufhin. Der 18-jährige Eindringling, der sich noch im Stand befand, wurde von den beiden Männern gestellt und an die eintreffenden Polizisten übergeben. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte das Tatwerkzeug bei dem jungen Mann. Außerdem stand er unter Einfluss von Alkohol.



Die Polizisten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.