- Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 20.12.2023, 19 Uhr Am Mittwochabend versuchte ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Getränkemarkt in der Bremer Neustadt zu überfallen.

Bremen (ots) - Dabei verletzte er einen Angestellten leicht. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 19 Uhr betrat der Unbekannte den Getränkemarkt in der Duckwitzstraße und schrie dem Mitarbeiter zu, dass er die Kasse aufmachen soll. Als der 18-jährige Angestellte sagte, dass er die Kasse nicht öffnen kann, stach der Räuber mit dem Messer in den Oberschenkel des Mitarbeiters, der dabei leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Damenfahrrad in Richtung Grolland.



Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 25 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Vollbart, einen dunklen Teint und trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Steppjacke.



Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.