- Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Hohentorheerstraße Zeit: 20.12.2023, 22:35 - 22:40 Uhr Zwei unbekannte Täter überfielen am Mittwochabend einen Kiosk in der Neustadt.

Bremen (ots) - Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 22:35 Uhr betraten die beiden Unbekannten den Kiosk in der Hohentorheerstraße. Einer der beiden sprühte der Angestellten direkt Pfefferspray ins Gesicht. Als die 59-Jährige versuchte zu flüchten, schubste einer der Räuber sie zurück in den Kassenbereich und sprühte erneut mit Pfefferspray in ihre Richtung. Währenddessen versuchten beide die Kassen mitzunehmen, was ihnen nicht gelang. Sie konnten dennoch etwas Bargeld entwenden. Danach flüchtete das Duo aus dem Kiosk und lief in Richtung Pappelstraße.



Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Unbekannte mit dem Pfefferspray soll 1,60 Meter groß und circa 17 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans, eine grüne Jacke mit Pelzkragen, eine schwarze Kappe und schwarze Handschuhe. Sein Komplize soll 1,80 Meter groß und 22 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Handschuhe. Beide sollen einen dunklen Teint gehabt haben.



Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.