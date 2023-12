- Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 20.12.2023, 15:20 Uhr In der Bahnhofsvorstadt stellten Zivilpolizisten am Mittwochnachmittag einen 23 Jahre alten Mann, der in einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Bremen (ots) - Die Besitzerin hatte den Diebstahl einige Stunden zuvor an einer Wache angezeigt.



Gegen 15:20 Uhr fiel den Polizisten der Mercedes in der Straße An der Brake auf, da dieser sehr langsam halb auf dem Gehweg fuhr und außerdem eine der hinteren Scheiben kaputt war. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass das Auto am Morgen auf dem Parkplatz auf der Bürgerweide entwendet wurde. Die Besitzerin hatte dies einige Stunden zuvor angezeigt. Sie stoppten den Mercedes und nahmen den 23 Jahre alten Fahrer und zwei weitere Frauen, die ebenfalls im Auto saßen, mit auf die Wache. Da der 23-Jährige stark lallte und schwankte und der Verdacht auf Drogen- oder Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten den Autoschlüssel. Die Eigentümerin hatte angegeben, ihren Zweitschlüssel vor einiger Zeit, möglicherweise im Auto, verloren zu haben. Die Einsatzkräfte stellten den Mercedes sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann.



Die Polizei Bremen forciert ihre Ermittlungen, geht verstärkt zivil und uniformiert gegen diese Kriminalitätsform vor und weist noch einmal darauf hin: Ein Auto ist kein Tresor! Lassen Sie deshalb keine wertvollen Gegenstände wie Handtaschen, Rucksäcke, Laptops, Mobiltelefone oder andere Wertgegenstände offen im Auto liegen. Nehmen Sie sie am besten mit, wenn Sie das Auto verlassen.