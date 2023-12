- Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Senator-Weßling-Straße Zeit: 21.12.23, 14.25 Uhr Eine 28 Jahre alte Frau stach am Donnerstag in Kattenturm mit einem Messer auf den 63-jährigen Lebensgefährten ihrer Mutter ein und flüchtete anschließend.

Bremen (ots) - Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm die Täterin fest.



Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist die 28-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in Bremen untergebracht. Hier entwich sie am Vortag und suchte am Donnerstagnachmittag die Adresse ihrer Mutter in der Senator-Weßling-Straße in Kattenturm auf. Als ihr 63 Jahre alter Freund die Tür öffnete, attackierte sie ihn mit Reizgas, stach in der Wohnung mehrfach auf ihn ein und flüchtete zu Fuß. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die 28-Jährige bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellen und vorläufig festnehmen. Der 63-Jährige wurde mit Verletzungen im Schulterbereich zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.



Die Frau wurde nach einer Begutachtung in die psychiatrische Einrichtung zurückgeführt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.