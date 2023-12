- Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 23.12.23, 21.50 Uhr Zwei unbekannte Räuber überfielen am Samstagabend einen Discounter in Huchting.

Bremen (ots) - Das Duo erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Die beiden mit Messern bewaffneten Männer betraten gegen 21.50 Uhr den Supermarkt an der Kirchhuchtinger Landstraße. Sie bedrohten zwei Angestellte und forderten sie auf, die Kassen zu öffnen. Anschließend entnahm einer Bargeld aus der Lade und beide liefen aus dem Geschäft. Eine Kassiererin erlitt einen Schock und musste behandelt werden. Couragierte Zeugen versuchten noch, die Räuber an der Tat und anschließenden Flucht zu hindern, was jedoch misslang.



Die Räuber hatten laut Zeugenaussagen blonde und braune Haare. Die maskierten Männer wurden als etwa 18 Jahre alt und 150 bis 165 Zentimeter groß beschrieben. Sie trugen Handschuhe und waren dunkel gekleidet sowie mit Messern bewaffnet. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover mit weiß-blauen Streifen, eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine neongrüne Sturmmaske.



Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.