- Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 25.12.23, 20 Uhr Am Montagabend soll es in Huchting zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen sein.

Bremen (ots) - Bei der Prügelei sollen auch Schlagstöcke und ein Messer eingesetzt worden sein. Ein 19-Jähriger erlitt eine Stichverletzung.



Die Polizei wurde gegen 20 Uhr über den Notruf an die Haltestelle Roland Center im Alten Dorfweg gerufen. Zeugen hatten dort eine Schlägerei zwischen jungen Männern beobachtet, dabei sollen auch Schlagstöcke zum Einsatz gekommen sein. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte waren alle Beteiligten geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert, darunter ein 19-Jähriger mit einer Stichverletzung. Nach einer medizinischen Erstversorgung seiner Wunde wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem 18-Jährigen fanden die Polizisten einen Schlagstock, bei seinem 17 Jahre alten Begleiter ein Klappmesser und eine Schreckschusswaffe. Ob sie an der Tat beteiligt waren, wird noch geprüft.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es wurden erste Zeugen befragt sowie Spuren und Beweismaterial gesichert. Weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.