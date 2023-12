- Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Deichschartweg Zeit: 25.12.23, 18.05 Uhr Am Montagabend entriss ein unbekannter Täter einer 56 Jahre alten Frau die Handtasche und schlug ihr dabei mehrfach ins Gesicht.

Bremen (ots) - Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 18 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Deichschartweg, als von hinten ein unbekannter Mann auf seinem Rad dicht an sie heranfuhr. Die Frau stürzte darauf mitsamt ihrem Fahrrad um. Der Mann ergriff nun die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb und wollte damit flüchten. Die 56-Jährige versuchte noch, die Tasche festzuhalten und rief laut um Hilfe. Der Unbekannte schlug ihr daraufhin mit der Faust mehrmals ins Gesicht und flüchtete zu Fuß. Die Frau musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war sehr schlank und 185 cm groß mit dunklen Haaren und Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.