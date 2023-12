- Ort: Bremen-Huchting, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellenerbrokstraße Zeit: 23.12.2023, 17:05 Uhr Bislang Unbekannte legten am Samstagnachmittag in Huchting Hindernisse auf die Straßenbahnschienen.

Bremen (ots) - Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei sucht Zeugen.



Samstag gegen 17:05 Uhr fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 in den Haltestellenbereich Ellenerbrokstraße in Richtung Mahndorf ein. Zuvor legten Unbekannte Steine und einen Karton mit Steinen auf die Straßenbahngleise. Der Straßenbahnfahrer erkannte dies und bremste noch rechtzeitig ab. Es ist kein Schaden dabei entstanden.



Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und fragt: Wer hat im betreffenden Streckenabschnitt der Straßenbahnlinie 1 am Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise auf die Täter nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850 jederzeit entgegen.