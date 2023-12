- Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 27.12.23, 00.40 Uhr In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Snack-Automat in Vegesack aufgesprengt.

Bremen (ots) - Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei stellte einen 18-Jährigen dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen.



Ein Zeuge meldete der Polizei über den Notruf gegen 00.40 Uhr eine Explosion am Vegesacker Bahnhof. Anhand der Videoüberwachung am Vegesacker Bahnhof stellte die Videoleitstelle der Polizei fest, dass dort ein Täter einen Snack-Automaten aufsprengte und anschließend schnell vom Tatort flüchtete. Durch die Videoaufzeichnungen konnte ein Verdächtiger in Tatortnähe von Einsatzkräften identifiziert und gestellt werden. Der junge Mann führte unter anderem ein Feuerzeug und eine Flasche Lachgas bei sich. Bei weiteren Durchsuchungsmaßnahmen konnten in seiner Wohnung diverse Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt wurden. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.



Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt, diverse Metallteile flogen meterweit durch die Luft. Lebensmittel und Münzgeld lagen auf dem Boden verstreut. Alarmierte Delaborierer untersuchten den Tatort und sicherten Spuren.



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 18-Jährigen aus dem Bremer Umland wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu gleichgelagerten Taten in der Region. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.