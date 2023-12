- Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Bahrsplate Zeit: 25.12.2023 Unbekannte zerkratzten und beschmierten Metallplatten einer KZ-Gedenkstätte in Blumenthal.

Bremen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Am Dienstagmorgen wurden die Beschädigungen am Polizeirevier Blumenthal angezeigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte an der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Bahrsplate fest, dass Metallplatten zerkratzt waren. Außerdem hatten die unbekannten Täter eine Platte mit dem Schriftzug "1945 deutsche Vertriebene" beschmiert. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.