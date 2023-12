-

Bremen (ots) - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Ochtumdeich

Zeit: 28.12.23, 13.10 Uhr



Die seit dem 20. Dezember 2023 vermisste 64 Jahre alte Teresa Vanzovica (siehe PM 0745) wurde am Donnerstag in der Neustadt an der Ochtum tot aufgefunden.



Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.



Die Polizei Bremen bittet um Rücknahme der Fahndung und Löschung der Fotoaufnahmen.