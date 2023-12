- Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Bleicherstraße Zeit: 22.12.2023 - 28.01.2023 Unbekannte Täter brachen zwischen dem 22. und dem 28.

Bremen (ots) - Dezember in eine Kita im Ostertor ein. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Donnerstagabend bemerkten Mitarbeiter der Kindertagesstätte in der Bleicherstraße den Einbruch. Die Unbekannten hatten eine Tür aufgehebelt, Schränke und Schubladen durchwühlt und Tablets und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Bleicherstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.