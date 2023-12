- Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion Zeit: 09.12.2023, 15:30 Uhr Am Samstag findet ab 15:30 Uhr im wohninvest Weserstadion das Bundesligaspiel zwischen SV Werder Bremen und FC Augsburg statt.

Bremen (ots) - Der Veranstalter rechnet mit einem hohen Besucheraufkommen.



Der Osterdeich wird wie gewohnt vor und nach dem Spiel für den Individualverkehr gesperrt sein. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Im Bereich des Osterdeichs und der östlichen Vorstadt kann es daher zu Verkehrsbehinderungen kommen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich sind darüber hinaus möglich.



Zudem bleibt die Hastedter Heerstraße/Sebaldsbrücker Heerstraße im Bereich Zeppelintunnel aufgrund von Baumaßnahmen weiterhin voll gesperrt. Diese Sperrungen können am Spieltag zusätzlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im innerstädtischen Bereich führen.



Zusätzlich findet der Bremer Weihnachtsmarkt und der Schlachtezauber statt, weshalb am zweiten Adventswochenende insgesamt mit hohem Personenverkehr in der Bremer Innenstadt zu rechnen ist.



Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen kommt. Deswegen rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.