(sls) Am Dienststagmittag (5.12.) gegen 11:45 Uhr klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnungstür eines Bewohners an der Holser Straße.

Bünde (ots) - Der 43-jährige Bewohner öffnete die Haustür und wurde vom Unbekannten um Bargeld gebeten. Nachdem sich dieser jedoch weigerte dem Mann Geld zu übergeben, beschädigte er im Anschluss grundlos das Fahrrad des Geschädigten, dass ggü. der Wohnungstür abgestellt war. Der Bewohner sprach den Tatverdächtigen darauf an und wurde unvermittelt mit der Faust in den Bauch geschlagen. Anschließend verließ der ca. 20 Jahre alte Mann das Mehrfamilienhaus in Richtung Holser Straße. Er wurde vom Geschädigten mit ca. 170cm groß und schlank beschrieben. Bei der Tatausführung trug er eine weiße Hose, schwarze Jacke und auch weiße Turnschuhe. Der unbekannte Mann wurde kurze Zeit später durch den Bewohner am Bahnhof in Bünde beobachtet. Er bedrohte den Geschädigten erneut und stieg in einen Zug in Richtung Bielefeld Er konnte durch den Geschädigten jedoch nicht aufgehalten werden. Da es sich um eine Person handelt, die sich, nach bisherigen Ermittlungen, häufiger im Bereich des Bahnhofes und der Bünder Innenstadt aufhält, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen. Hinweise zum Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.