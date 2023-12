(jd) Mit einem Oldtimer-Truck lädt die Kreispolizeibehörde Herford interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Kaffee und Gesprächen in lockerer Atmosphäre ein.

Herford (ots) - Am Mittwoch, den 10.01.2024 in der Zeit von 10:00 bis16:00 Uhr stehen Beamtinnen und Beamte der KPB Herford auf dem Alten Markt in Herford für Fragen und einen Austausch zur Verfügung: Ob Hinweise, Sorgen und Nöte oder einfach nur Plaudern bei einem Kaffee - die Kreispolizeibehörde Herford freut sich über jeden Besuch. Denn mit der Veranstaltung "Coffee with a cop" schafft die Polizei eine Möglichkeit, abseits der Polizeiwachen oder im Rahmen eines Einsatzes mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul nimmt sich die Zeit, um Anfang Januar nach Herford zu kommen und sich mit den Bürgerinnen und Bürgern des Wittekindskreises auszutauschen.