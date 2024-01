(sls) Der Inhaber eines Seat Ibiza meldete sich am Sonntagmorgen (31.12.) auf der Polizeiwache Süd und gab an, dass er zur Zeit per Video-Live-Übertragung eine männliche Person beobachten konnte, wie dieser sich an dem Fahrzeug zu schaffen machte.

Enger (ots) - Der bis dahin Unbekannte öffnete die Fahrzeugtür, des unter einem Carport stehenden Seat und durchsuchte dieses nach möglichem Diebesgut. Anschließend entfernte sich der Täter vom Grundstück.



Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die Person in Tatortnähe an der Wertherstraße angetroffen werden. Das Erscheinungsbild stimmte mit der Person auf den Videobildern überein. Die Überprüfung der Person ergab, dass es sich um einen 42-Jährigen aus Bielefeld handelt, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Beim Bielefelder wurde neben Münzgeld auch weitere Gegenstände aufgefunden, die möglicher Weise aus anderen vorherigen Straftaten stammen. Eigentumsnachweise konnten durch den Tatverdächtigen nicht erbracht werden.

Diese wurden vorläufig sichergestellt und die Ermittlungen zur möglichen Herkunft dauern noch an. Der 42-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.