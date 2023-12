(sls) Als der Betreiber eines Restaurants am Holland in Herford am Mittwochmorgen (27.12.) wieder Lebensmittel anliefern wollte, bemerkte er gegen 6.15 Uhr beschädigte Fensterscheiben am Gebäude.

Herford (ots) - Durch die beschädigten Fenster gelangten unbekannte Täter im Tatzeitraum ab Heiligabend in das Restaurant und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Es wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Einige Gegenstände wurden herausgelegt. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von vorhandenen Spuren begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die mögliche Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.