(jd) Der Mitarbeiter einer Fahrradwerkstatt am Siekweg bemerkte am Freitag (8.12.), um kurz nach 8.00 Uhr Personen auf dem Grundstück.

Vlotho (ots) - Diese sahen sich zunächst auf dem Gelände um und gingen dann eine Hütte an, aus der sie dort gelagerte Fahrräder entwendeten. Die insgesamt vier Kinderfahrräder sowie ein Herrenrad luden die bis dahin Unbekannten in einen Transporter und fuhren davon. Der Mitarbeiter alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein und trafen an der Kreuzung Mindener Straße/Meyrastraße auf den beschriebenen Opel Transporter. Das Fahrzeug fuhr im weiteren Verlauf über die Weserstraße in Richtung Autobahnzubringer. Den Beamten gelang es im Bereich einer Baustellenampel das Fahrzeug anzuhalten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-Jährigen und einen 31-Jährigen. Die Beamten brachten die beiden Männer für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Herforder Wache. Sie müssen sich nun wegen Diebstahls von Fahrrädern verantworten. Die fünf zuvor entwendeten Fahrräder wurden wieder an die Fahrradwerkstatt übergeben.