(um) Gestern Abend, gegen 17:40 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung an der Ringstraße Ecke Osterkamp zwischen mehreren Personen.

Bünde (ots) - Nachdem der Notruf durch Zeugen abgesetzt war und die ersten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war kurz zuvor ein Schuss gefallen. Anwesende wiesen die Beamten auf eine Person hin, die den Schuss abgegeben haben sollte. Diese konnte durch eine entsprechende Ansprache der Beamten in dieser äußerst Gefahren trächtigen Lage unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden gesprochen und anschließend der Sachverhalt geklärt werden. Demnach schwellte zwischen mindestens vier Beteiligten ein Streit, der in den vergangenen Tagen mit Vorwürfen zu Straftaten wie Beleidigungen, Bedrohungen und einer räuberischen Erpressung zu Grunde lag. An diesem Abend eskalierte ein vermeintlich angegebene Aussprache zu den einzelnen Vorwürfen. In Folge dessen schlugen zwei 18-Jährige, ein 21-Jähriger sowie dessen 52-jähriger Vater wechselseitig aufeinander ein. Zusätzlich war im Tatgeschehen nach bisherigem Ermittlungsstand ein säbelähnliches scharfes Messer eingesetzt. Mutmaßlich um Forderungen zu untermauern führte der 52-Jährige eine Schreckschusswaffe mit und gab nach Eskalation der Auseinandersetzungen mindestens einen Schuss ab, bevor er auf die einschreitenden Polizeibeamten traf. Die Schreckschusswaffe, sowie der Kleine Waffenschein des Besitzers zogen die Beamten vor Ort ein. Ebenso stellten die anschließend den Tatort aufnehmenden Kriminalbeamtinnen und -beamten das lange Messer sicher. Ein Rettungswagen versorgte noch vor Ort eine verletzte Person, die eine Schnittwunde an der Hand erlitt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen in diesem Sachverhalt, die Angaben zu einzelnen Tathandlungen geben können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.