(fl) Am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein 62-jähriger Bünder auf seinem Grundstück durch mehrere umstürzende Zaunelemente eingeklemmt.

Bünde (ots) - Diese lehnten zuvor an einem Holzlager. Er wurde nach erfolgter Bergung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Dort erlag er am späten Abend seinen Verletzungen. Als Unglücksursache wird der stürmische Wind angenommen, der die unbefestigten Zaunelemente vermutlich zum Umstürzen brachte.