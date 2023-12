(jd) Ein 19-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr gestern (4.12.), um 17.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Südlenger Straße in Richtung der Straße Am Brunnen.

Bünde (ots) - Zwischen den Einmündungen Alter Postweg und Elsemühlenweg musste er sein Rad abbremsen, um an einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes vorbeifahren zu können. Dabei rutschte sein Pedelec jedoch auf der Fahrbahn, sodass er die Kontrolle darüber verlor und gegen den Mercedes prallte. Durch die Kollision wurde der 19-Jährige leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Halter des Mercedes, ein 25-jähriger Bünde, wurde durch die hinzugekommenen Polizeibeamten über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.