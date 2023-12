(jd) Gestern (11.12.) wurden ein 14 und ein 17 Jahre alter Herforder am Vlothoer Bahnhof von einer Personengruppe bestehend aus drei männlichen Jugendlichen angesprochen.

Vlotho (ots) - Die beiden Jugendlichen gingen daraufhin mit den ihnen unbekannten Personen entlang der Weserstraße mit, wo ihnen Betäubungsmittel angeboten wurden. Die beiden Herforder lehnten das Kaufangebot ab. Plötzlich und unvermittelt bedrohte einer der Unbekannten die Jugendlichen daraufhin mit einer Waffe und forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren. Die bis dahin Unbekannten nahmen Bargeld und ein Cappy des 14-Jährigen sowie ein Trainingsmesser des 17-Jährigen an sich und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten, unter anderem auch mit Unterstützung eines Diensthundes, eine Fahndung nach den Unbekannten ein. In der Langen Straße trafen sie eine Personengruppe an. In dieser Gruppe befanden sich zwei Personen, auf die die Beschreibung der beiden Geschädigten passt. Bei ihnen handelt es sich um einen 15 und einen 17 Jahre alten Vlothoer. Bei den ihnen wurden unter anderem die entwendeten Gegenstände sowie die beschriebene Waffe aufgefunden. Die Beamten führten beide dem Polizeigewahrsam zu und die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Gegen die beiden Vlothoer, die bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten sind, wird nun wegen schweren Raubs ermittelt. Die Kriminalpolizei Herford führt die Ermittlungen in diesem Fall.