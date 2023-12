(sls) Zu gleich zwei Einbrüchen wurde die Kriminalpolizei am Abend des Nikolaustages (6.12.) in Herford gerufen.

Herford (ots) - Zunächst meldete sich die Bewohnerin eines Hauses Im Bramschenkamp, als sie gegen 19.00 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrte. Sie stellte fest, dass die hinterm Haus befindliche Terrassentür aufgehebelt wurde und das Haus durch bislang unbekannte Personen durchsucht wurde. Es wurden augenscheinlich zielgerichtet die Örtlichkeiten im Haus aufgesucht, wo üblicher Weise Wertsachen aufbewahrt werden. Hier wurden die Schränke und Schubladen durchsucht. Nach Überprüfung der Geschädigten, die gegen 07.30 Uhr das Haus verlassen hatte, wurde das Haus jedoch ohne Diebesgut verlassen.

Kurze Zeit später meldeten sich auch Bewohner eines Dreifamilienhauses von der unmittelbar in der Nähe liegenden Straße Auf dem Dreische. Auch hier bemerkten die Bewohner, nachdem sie gegen 17.15 Uhr das Haus verlassen hatten, dass Unbekannte in das Haus eingebrochen sind. Um in das Haus zu gelangen wurde die Terrassentür komplett aus der Verankerung gehebelt. Diverse Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht, jedoch auch hier das Haus ohne Wertsachen wieder verlassen. In wie weit die Täter möglicher Weise bei ihrer Tatausführung gestört wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Aufgrund der räumlichen Nähe beider Tatorte ist ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht auszuschließen. Kriminalbeamte haben mit der Auswertung der Spurenlage begonnen und hoffen auf weitere Zeugen, denen im Tatortbereich verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.