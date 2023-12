(jd) Anwohner der Werfer Straße hörten gestern (19.12.) gegen 22.25 Uhr einen lauten Knall und sahen draußen nach der Ursache.

Bünde (ots) - Dort stellten sie fest, dass sich ein Verkehrsunfall ereignet hat. Ein 50-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr mit seinem Toyota in Richtung Enger Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda prallte. Dieser gehört einem 33-jährigen Bünder, der ebenfalls nach der Ursache des lauten Knalls sah und die Polizei verständigte. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann aus Kirchlengern deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 50-Jährige, der bei dem Unfall unverletzt blieb, zur Bünder Wache gebracht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagt das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige entlassen. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei 15.000 Euro.