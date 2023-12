(jd) Der Geschäftsführer einer Firma an der Straße Zum Haberland bemerkte am Montag (18.12.), gegen 8.30 Uhr einen Einbruch in seine Lagerhallen.

Herford (ots) - Am Freitagnachmittag verließen die Mitarbeiter gegen 17.00 Uhr das Gelände, die Türen zu den Lagerhallen und zum Bürokomplex waren zu diesem Zeitpunkt verschlossen. Der oder die unbekannten Täter öffneten im Verlaufe des Wochenendes die Außentür einer Lagerhalle und durchwühlten in mehreren miteinander baulich verbundenen Lagerhallen diverse Kartons und Kästen. Nach einer ersten Durchsicht des Geschäftsführers entwendeten die bisher unbekannten Täter verschiedene zahnmedizinische Geräte, die allesamt einen Wert haben, der im vierstelligen Bereich liegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.