(sls) Am Mittwochabend (6.12.) gegen 21:48 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall an der Pievitstraße in Enger gerufen.

Enger (ots) - Bei Eintreffen der Beamten stand ein silberner VW Golf direkt vor einem Straßenbaum. Erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass kurz zuvor ein 80-Jähriger aus Enger mit dem VW Golf auf der Pievitstraße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 15 übersah er die dortige Verkehrsinsel. Er fuhr mit den Vorderreifen auf die Insel und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 80-Jährige eine Verletzung im Kopfbereich zu, die ärztlich versorgt werden musste. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Bünder Krankenhaus verbracht. Der VW Golf war so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.