(jd) Gestern (12.12.) fuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Seat auf der Löhner Straße.

Löhne (ots) - Kurz vor der Einmündung des Angerwegs stand in Fahrtrichtung Löhne ein geparkter Fiat am Fahrbahnrand, der einem 48-jährigen Löhner gehört. Der 65-jährige touchierte mit seinem Seat das Heck des Fiat, woraufhin sich der Seat überschlug und einige Meter weiter auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und stieß gegen ein Verkehrsschild. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 29.000 Euro.