(jd) Ein 66-jähriger Mann aus Enger fuhr am Montag (11.12.), um 14.02 Uhr auf der Opferfeldstraße in Richtung Meller Straße.

Enger (ots) - An der dortigen Einmündung bog er nach rechts in Richtung Sattelmeierstraße ab. Auf der Meller Straße fuhr zeitgleich ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Nissan, der in Richtung Sattelmeierstraße fuhr. Der 66-Jährige stieß mit seinem Opel in den Nissan des vorfahrtsberechtigten Bielefelders. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige sowie seine 65-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 3.500 Euro.