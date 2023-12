(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Samstag (2.12.) gegen 12.00 Uhr einen Verkehrsunfall.

Bünde (ots) - Ein Mercedes fuhr auf der Mindener Straße aus Richtung Brunnenallee kommend, als der Fahrer aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet daraufhin im Kreuzungsbereich Mindener Straße/Herforder Straße auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Schild. Der bis dahin unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt zunächst in Richtung Herford fort. Während der Unfallaufnahme vor Ort stellten die hinzugerufenen Beamten Fahrzeugteile an dem Schild fest. Kurze Zeit später erschien ein 18-jähriger Bünder auf der Polizeiwache Bünde und machte Angaben zu dem durch ihn verursachten Verkehrsunfall. Die Beschädigungen an seinem Fahrzeug stimmen mit den Unfallspuren im Kreuzungsbereich Mindener Straße/Herforder Straße überein. Der Sachschaden liegt bei rund 1200 Euro.