(jd) Ein 43-jähriger Herforder parkte gestern (5.12.), um 17.25 Uhr seinen Skoda an der Salzuflener Straße zwischen den Einmündungen zur Straße Am Heilen Berge und Herforder Straße.

Vlotho (ots) - Kurze Zeit später, um etwa 18.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass der Seitenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten Skodas beschädigt war. Das dazugehörige Gehäuse lag auf der Fahrbahn. Der Zeuge informierte daraufhin den Fahrzeughalter und alarmierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf der Salzuflener Straße in Richtung Herforder Straße gefahren, als er den Skoda touchierte. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Unbekannte. Der Sachschaden am Skoda liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die zwischen 17.25 Uhr und 18.20 Uhr an der Salzulfener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.