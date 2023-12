(sls) Polizeibeamte befanden sich am Donnerstagabend (27.12.) auf der Langen Straße in Spenge, als ihnen eine männliche Person im Bereich des Kreisverkehrs Mühlenburger Straße mit einem Kleinkraftrad Honda auffiel, der anschließend auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes anhielt.

Spenge (ots) - Der Fahrer wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 22.00 Uhr angesprochen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 17-Jährige aus Enger im Vorfeld Alkohol getrunken hatte, was ein freiwillig durchgeführter Alco-Test auch deutlich bestätigte. Aufgrund von weiteren Auffälligkeiten in Bezug auf möglichen Drogenkonsum (glasig, gerötete und glänzende Augen, erweiterte Pupillen) wurde zudem noch ein Drogenvortest durchgeführt, der ebenfalls positiv ausfiel. Der Fahrer gab an, dass er das Kleinkraftrad von einem Freund ausgeliehen hatte. Die Überprüfung ergab, dass es sich um ein Kleinkraftrad bis 50 km/h handelt und der Engeraner nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis dafür war.

Die Honda verblieb gesichert am Anhalteort und der Tatverdächtige wurde für die Entnahme eine Blutprobe zur Polizeiwache nach Bünde verbracht. Das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge wurde ihm bis auf weiteres untersagt.

Der 17-Jährige muss sich wegen verschiedener Verkehrsverstöße verantworten.