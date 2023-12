(sls) Am vergangenen Weihnachtswochenende kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bünder Straße in Hiddenhausen.

Hiddenhausen (ots) - In Abwesenheit der Bewohner wurde das Haus in der Zeit von Samstagnachmittag (23.12.) bis zum Abend des 1. Weihnachtstags (25.12.) durch bislang unbekannte Personen betreten und durchsucht. Nach Auswertung der ersten Spurenlage betraten die Täter das Haus durch einen nach hinten gelegenen Küchenraum eines Anbaus. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen durchsucht. Zudem wurden Lagerkartons ausgeräumt und die Inhalte auf dem Boden verteilt. In wie weit die Unbekannten Diebesgut mitgenommen haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von weiteren Spuren begonnen. Der Tatort liegt an einer viel befahrenen Straße, so dass die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen hofft, die Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.