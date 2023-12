(sls) Bei einem Verkehrsunfall auf der Wiehenstraße in Bünde wurde am Mittwochabend (27.12.) der 59-jährige Fahrer eines Nissan X-Trail verletzt.

Bünde (ots) - Dieser befuhr gegen 18.00 Uhr die Wiehenstraße in Richtung Bünde. Zeitgleich beabsichtigte ein 24-jähriger Bünder mit seinem schwarzen 1er-BMW von der Bodelschwinghstraße auf die Wiehenstraße einzubiegen. Der Bünder übersah beim Einfahren den Nissan-Fahrer aus Lübbecke und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf den Seitenstreifen geschleudert und der Fahrer im Gesichtsbereich leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung im Lukas-Krankenhaus in Bünde war erforderlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.