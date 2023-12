(sls) Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (7.12.) auf der Bäderstraße in Bünde wurden beide beteiligten Fahrzeugführer glücklicher Weise nicht schwerer verletzt.

Bünde (ots) - Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Kirchlengern die Bäderstraße in Richtung Stift Quernheim. In Höhe der Hausnummer 147 kam er mit seinem schwarzen Mercedes aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er dann frontal mit einem entgegenkommenden blauen Skoda zusammen, der durch einen 44-Jährigen aus Kirchlengern geführt wurde. Durch hinzugerufene Rettungskräfte musste beide Fahrer ärztlich versorgt und im nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstand. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Dafür musste der Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.