Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

Wertheim (ots) - am



Freitag, 01. Dezember 2023, findet um 10:00 Uhr



die Vereidigung der Auszubildenden zum mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst des Jahrgangs 2023 beim



Institutsbereich Ausbildung Wertheim, in der Main-Tauber-Halle, Untere Leberklinge 13, 97877 Wertheim,



statt.



Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Die Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz richtet ein Grußwort an die Auszubildenden. Der Leiter des Institutsbereiches Ausbildung Wertheim, Herr Polizeidirektor Richard Zorn wird die Vereidigung der Auszubildenden vornehmen.



Beim Institutsbereich Ausbildung Wertheim handelt es sich um einen von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Er ist dem Institut für Ausbildung und Training angegliedert.