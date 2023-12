1. Altkleidercontainer angezündet - Festnahme,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Steinbach, Hessenring,

Samstag, 16.12.2023, 22:15 Uhr



(da)Ein 15- und ein 20-Jähriger haben am Samstagabend in Steinbach zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt und einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die beiden Steinbacher gegen 22:15 Uhr in der Straße "Hessenring" mehrere Feuerwerkskörper in zwei Altkleidercontainer und zwei Mülltonnen. Diese fingen daraufhin Feuer. Der Brand konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden. An den vier Behältnissen entstand ein Gesamtsachschaden in vierstelliger Höhe. Einsatzkräften der Polizei gelang es, die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festzunehmen.

Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung.



2. Beschilderung von religiöser Einrichtung abgerissen,

Bad Homburg, Louisenstraße,

Samstag, 16.12.2023, 19:20 Uhr



(da)Am Samstagabend wurde in Bad Homburg ein Schild einer religiösen Einrichtung beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 19:20 Uhr einen Mann in der Louisenstraße, der zunächst die Beschilderung einer religiösen Einrichtung von einer Hauswand riss und anschließend darauf urinierte. Bei dem Vandalen soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei glatzköpfig und etwa 1,70 m groß gewesen und soll eine blaue Daunenjacke getragen haben. Der regionale Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



3. Einbruch in Einfamilienhaus,



Bad Homburg/Ober-Erlenbach, Wetterauer Straße,

Sonntag, 17.12.2023, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr



(da)Einbrecher sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Ober-Erlenbach eingedrungen. Zwischen 10 Uhr und 21 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu dem Objekt in der Wetterauer Straße. Im Inneren entwendeten sie diverse Elektrogeräte, Werkzeuge und ein Mountainbike. Mit dieser Beute im Wert von rund 15.000 Euro flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.