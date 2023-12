1. Betrügerischer Autokauf im Internet, Hochtaunuskreis, angezeigt am 15.11.2023 (da)Dass nicht nur beim Autokauf, sondern auch beim Autoverkauf über das Internet Vorsicht geboten ist, zeigen diverse Fälle im Hochtaunuskreis.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Dort sind in den letzten Wochen vermehrt Anzeigen eingegangen, bei denen die Autoverkäufer bis zum heutigen Tag vergeblich auf das Geld für das von ihnen verkaufte Auto warten.

Zunächst inserieren die Verkäufer im Internet auf unterschiedlichen Verkaufsportalen für Gebrauchtwagen. Auf die Anzeige hin melden sich dann die vermeintlichen Käufer bzw. vielmehr Betrüger. Es wird ein akzeptabler Preis für das Auto ausgehandelt und ein Abholtermin vereinbart. Im Vorfeld schicken die Betrüger einen "Nachweis", dass sie den Kaufbetrag bereits überwiesen hätten. Dabei handelt es sich jedoch meist um Fotos von nicht abgeschickten Überweisungsträgern oder um gefälschte Kontoauszüge eines Online-Banking-Kontos. Tatsächlich wird nie Geld überwiesen. Dennoch übergeben die Verkäufer das Fahrzeug anschließend an einen Mitarbeiter/Komplizen des Kaufinteressenten. Auch wenn die Zulassungsbescheinigungen zur Absicherung der Verkäufer meist bis zum ersehnten Geldeingang einbehalten werden, sind die Betrüger dann mit dem Auto bereits über alle Berge. Konkret ist einem Mann aus Neu-Anspach bereits ein Schaden von rund 23.000 Euro entstanden. Die weiteren Fälle im Hochtaunuskreis liegen lediglich im einstelligen Bereich. Dennoch zeigt der genannte Fall, dass es beim Autoverkauf schnell zu einem hohen Schaden kommen kann. Auch handelt es sich nicht um ein auf den Hochtaunuskreis beschränktes Deliktsphänomen, sondern ähnliche Vorfälle sind hessenweit bereits in vielen Polizeidienststellen bekannt geworden.

Achten Sie daher immer auf die Seriosität möglicher Kaufinteressenten. Auch bei der Abholung durch Dritte ist erhöhte Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass der Käufer für Sie auch nach dem Kauf erreichbar ist und Sie im Bedarfsfall mit ihm Kontakt aufnehmen können. Eine Handynummer oder ein WhatsApp-Kontakt reichen hier nicht aus.



2. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,



Glashütten,

Mittwoch, 29.11.2023



(da)Am Mittwoch meldeten sich Betrüger bei einem Rentner in Glashütten und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie Überweisungen in Höhe von 15.000 Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank des Angerufenen aus und teilten mit, dass es zu ungewöhnlichen Abbuchungen vom Konto gekommen sei. Im Laufe des Gesprächs verschafften sie sich Zugang zu mehreren Online-Banking-Konten des Betroffenen und führten eigenständig Überweisungen in Höhe von 15.000 Euro aus.

Erst nach Beendigung des Telefonats wurde der nunmehr Betrogene misstrauisch. Das Geld war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits abgebucht.



Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.



3. Auf dem Weg zum Einkauf beraubt,



Usingen, Neutorstraße,

Donnerstag, 30.11.2023, 15:20 Uhr



(da)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau in Usingen Opfer eines Raubes. Die 69-Jährige war gegen 15:20 Uhr auf dem Fußweg zwischen Neutorstraße und Neuer Marktplatz unterwegs, als ihr ein Unbekannter zunächst entgegenlief und dann ihren Einkaufskorb entriss. Die Frau stürzte aufgrund des rabiaten Vorgehens des Täters, der daraufhin mit der im Korb befindlichen Geldbörse in Richtung Neutorstraße flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich um einen 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben. Er soll etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Außerdem habe er schwarze Haare gehabt und sei mit einer grauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



4. Einbruch in Ober-Erlenbach,



Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Kastanienstraße,

Dienstag, 28.11.2023, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 30.11.2023, 17:00 Uhr



(da)Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagabend drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Homburg, Ober-Erlenbach ein. Hierzu verschafften sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Kastanienstraße und suchten anschließend in den Innenräumen nach Wertgegenständen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest und bedarf weiterer Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



5. Leichtverletzter nach Unfall in Bad Homburg,

Bad Homburg, Kirdorf, Friedberger Straße,

Donnerstag, 30.11.2023, 18:40 Uhr



(da)Bei einem Verkehrsunfall im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ist am Donnerstagabend ein Mann leicht verletzt worden. Der 48-Jährige wollte gegen 18:40 Uhr in der Friedberger Straße einen Pkw aus einer Grundstücksausfahrt herauslotsen. Dazu begab er sich auf die Fahrbahn. Eine ebenfalls 48-jährige Fahrerin eines Kleinbusses übersah den Mann und touchierte ihn mit ihrem Fahrzeug. Der Fußgänger zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



6. Unfallflucht in Weißkirchen,



Oberursel, Weißkirchen, Taunusblick,

Donnerstag, 23.11.2023, 00:00 Uhr bis 30.11.2023, 15:50 Uhr



(da)In den vergangenen Tagen kam es in Oberursel, Weißkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 23.11.2023, 00:00 Uhr bis 30.11.2023, 15:50 Uhr parkte ein VW Pritschenwagen in der einspurigen Sackgasse der Straße "Taunusblick". In diesem Zeitraum befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug ebenfalls die Sackgasse und streifte den Pritschenwagen, wodurch dessen komplette linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.



7. Aktueller Blitzerreport,



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:



Mittwoch: Gemarkung Wehrheim, Landesstraße 456



Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben wird.