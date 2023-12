1. Einbrecher im Hochtaunuskreis unterwegs, Hochtaunuskreis, Festgestellt am 11.12.2023,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - (ad)In den vergangenen Wochen wurden insgesamt drei Einbrüche im Hochtaunuskreis festgestellt, bei denen die Diebe ihr Hauptaugenmerk auf die Entwendung von Schmuckstücken legten.



Die unbekannten Täter verschafften sich in der vergangenen Woche auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Seniorenheim in der Gymnasiumstraße, in Bad Homburg. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnräume einer Seniorin und entwendeten Wertgegenstände in Höhe von ca. 15.000EUR, bevor sie unbemerkt flüchten konnten.



Ein weiterer Einbruch konnte nach mehrwöchiger Abwesenheit eines Bewohners an der Anschrift "Am Gaßgang" in Oberursel festgestellt werden. In einem Mehrfamilienhaus brachen die Einbrecher eine Wohnungstür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Die Täter haben bei diesem Einbruch Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von 7.400EUR gestohlen.



In Kronberg betraten Einbrecher von Donnerstagabend bis Montagmorgen ein Einfamilienhaus in der Parkstraße, indem sie sich gewaltsam Zugang verschafften. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und entwendeten Schmuck im Wert von 1.500EUR.



Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zu den Tätern vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



2. Vandalismus an geparkten Fahrzeugen,



Weilrod, Am Kirchberg, Roder Weg,

Samstag, 09.12.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 05:10 Uhr,



(ad)In Weilrod waren über die Nacht von Samstag auf Sonntag Randalierer unterwegs, wobei sie sich auf die Beschädigungen an parkenden Pkw fokussierten.

Durch einen Zeugen konnte am 10.12.2023 gegen 03:55 Uhr beobachtet werden, wie eine unbekannte männliche Person auf einem Parkplatz an der Anschrift "Roder Weg" die Außenspiegel eines Renaults abtrat. Beim Eintreffen der Streife konnte keine Person mehr festgestellt werden. Auf einem Parkplatz einer Kirche in der Straße "Am Kirchberg" rissen Unbekannte einem parkenden Pkw den Heckscheibenwischer ab. Zwei weiteren dort am Straßenrand parkenden Fahrzeugen wurden ebenfalls die Seitenspiegel beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800EUR.



Täterhinweise liegen der Polizei derzeit keine vor. Die Polizeistation in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter der Telefonnummer (06081) 9209-0 entgegen.



3. Rechtsextremistische Symbole in Tiefgarage,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße,

Montag, 11.12.2023, 22:05 Uhr,



(ad)Polizeibeamte der Polizeistation in Bad Homburg konnten im Rahmen ihrer Streifentätigkeiten am 11.12.2023 gegen 22:05 Uhr politisch motivierte Farbschmierereien in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in Friedrichsdorf feststellen.

Unbekannte hatten die dortige Wand in der Wilhelmstraße mit rechtsextremistischen Symbolen und Parolen besprüht. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



4. Brand in Einfamilienhaus,



Usingen, Mozartstraße,

Montag, 11.12.2023, 17:15 Uhr,



(ad)Am Montag ist es in Usingen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 17:15 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Mozartstraße gerufen. Ein Zeuge hatte einen Brand im Nachbarhaus bemerkt. Dort war in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein auf dem Herd liegender Gegenstand, welcher anfing zu brennen. Das Feuer verbreitete sich anschließend in der gesamten Küche aus. Eine Person wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000EUR.