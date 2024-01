Einbruch in Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses Tatort: Oberursel-Weißkirchen, Am Gaßgang Tatzeit: zwischen 30.12.2023, 11:00 Uhr und 31.12.2023, 11:30 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und durchwühlten anschließend vier Kellerabteile.

Bisher konnte kein Diebesgut festgestellt werden.



Hinweise unter Telefon 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel.



Verstoß Waffengesetz



Tatort: Königstein, Königsteiner Kreisel

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:34 Uhr



In der Silvesternacht feierten mehrere Jugendliche im und um den Königsteiner Kreisel. Nachdem durch diese Gruppe mit Silvesterraketen in Richtung fahrender Autos geschossen wurde und eine Person mit einer Pistole mehrfach in die Luft schoss, wurde die Gruppe durch Polizeikräfte kontrolliert.



Bei der Kontrolle konnte auch ein 19-jähriger Königsteiner angetroffen werden, der eine Schreckschusswaffe und Munition mit sich führte, obwohl er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß.



Aus diesem Grund wurden die Kurzwaffe und die Munition sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.



Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Unfallort: Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Höhe Sportzentrum Zum Wingert

Unfallzeit: Montag, 01.01.2024, 10:40 Uhr



Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Opel Corsa die Verlängerung der Seulberger Straße aus Richtung L 3057 in Richtung Ober-Erlenbach.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch.

Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß und später per Anhalter von der Unfallörtlichkeit.

Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Sachschaden: ca. 1.000 Euro



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im hiesigen Bereich in der Silvesternacht zu keinen schwerwiegenden Straftaten.



Die Polizeidirektion Hochtaunus wünscht ein friedliches und gesundes Jahr 2024.