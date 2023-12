Bad Homburg Wohnungseinbruchdiebstahl Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 15.45 Uhr - 22.10 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, An der Steinkaut Am Sonntag den 24.12.2023, zwischen 15.45 Uhr und 22.10 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Steinkaut in Friedrichsdorf.

Polizeidirektion Hochtaunus (ots) - Nachdem sie auf bisher nicht geklärtem Wege das Grundstück betreten hatten, hebelten sie ein Fenster zum im Erdgeschoss gelegenen Esszimmer auf. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Aus einem Arbeitszimmer wurden insgesamt zwei Tresore entwendet. Bei einem der Tresore handelt es sich um einen kleineren Möbeltresor. Der zweite Tresor wurde unter Zurhilfenahme einer tatorteigenen Schubkarre vom Grundstück entwendet und anschließend vermutlich in ein Fahrzeug verladen. Dabei erbeuteten die Täter eine größere Menge an hochwertigem Schmuck, sowie Gold und Bargeld.

Hinweise auf etwaige Täter oder verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.



Einbruch in Jugendzentrum



Tatzeit: Samstag, 23.12.2023,17.00 Uhr-Sonntag,24.12.2023, 20.45 Uhr

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße



Bisher unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag, 23.12.2023, 17.00 Uhr und Sonntag, 24.12.2023, 20.45 Uhr zu den Räumlichkeiten eines Jugendzentrums. Auf unbekannte Art und Weise drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten ein. Aus diesen wurden neben Unterhaltungselektronik auch Bargeld entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.



Brand in Friedhofskapelle



Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 12.54 Uhr



Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Lohgrundweg



Am Weihnachtstag, gegen 12.54 Uhr, kam es zu einem Mülleimerbrand in einer öffentlichen WC-Anlage der Friedhofskapelle. Wie das Feuer entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden, so dass sich der entstandene Sachschaden in Grenzen halten dürfte. Er wird auf eine Höhe von ca. 700EUR geschätzt.



Königstein



Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus



TO: Forsthausstraße 10 in 61479 Glashütten

TZ: 21.12.23, 17:00 Uhr bis 24.12.23, 12:45 Uhr



Im Zeitraum vom 21.12.2023 bis 24.12.2023 versuchten Einbrecher in Glashütten sich über die rückwärtig gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses Zugang zum Haus zu verschaffen. Sie hebelten an der Terrassentür und wurden vermutlich aufgrund des Hundes der Eigentümer bei der Tatausführung gestört. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, ohne das Haus betreten zu haben. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 1000EUR an der Terrassentür.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.



Oberursel und Usingen



Für den Bereich der Polizeistationen Oberursel und Usingen liegen keine presserelevanten Sachverhalte vor.