1. Geldautomat gesprengt - ohne Erfolg, Oberursel/Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Dienstag, 19.12.2023, 05:15 Uhr (da)Unbekannte haben am Dienstagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Oberursel/Oberstedten zu sprengen.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Anwohner hörten gegen 05:15 Uhr einen lauten Knall in der Hans-Mess-Straße. Die Täter hatten im dortigen Gewerbegebiet versucht, einen freistehenden Geldautomaten vor einer Spiel- und Bowlinghalle mittels Gaszufuhr zu sprengen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass lediglich die Außenverkleidung des Geldautomaten beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer, die unmittelbar nach der Tat ohne Beute auf Fahrrädern über die Hans-Mess-Straße in Richtung Feld flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter der Telefonnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Freizeitsportler oder Hundebesitzer, die zur Tatzeit in der Feldgemarkung zwischen Oberursel und Oberstedten unterwegs waren und zwei Männer auf Fahrrädern beobachtet haben.



2. Zustellfahrzeug auf Klinikgelände entwendet,

Bad Homburg, Zeppelinstraße,

Montag, 18.12.2023, 15:15 Uhr



(da)Ein 27-jähriger Mann hat am Montagnachmittag einen Lieferwagen gestohlen und sich damit auf eine Spritztour begeben. Gegen 15:15 Uhr stand der Ford Transit eines Paketdienstes auf dem Parkplatz der Hochtaunuskliniken in Bad Homburg. Der Dieb nutzte diesen unbeobachteten Moment, als der Paketbote nicht am Fahrzeug war, um die Ware auszuliefern, und verschaffte sich Zugang zum unverschlossenen Fahrzeuginneren. Mit dem Lieferwagen bahnte er sich durch die geschlossene Schranke einen Weg ins Freie und war zunächst über alle Berge. Zeugen beobachteten jedoch den Vorfall und verständigten die Polizei. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten Fahrzeug und Fahrer in Frankfurt festgestellt und festgenommen werden. Im Rahmen der Kontrolle des nunmehr Beschuldigten erhärtete sich der Verdacht, dass er bei der Tatbegehung unter dem Einfluss von Medikamenten und Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige aus dem Landkreis Unna wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



3. Vandale in Oberursel festgenommen,



Oberursel, Austraße,

Dienstag, 19.12.2023, 00:20 Uhr



(da)In Oberursel wurde in der Nacht auf Dienstag ein Vandale festgenommen. Gegen 00:20 Uhr meldeten Zeugen eine männliche Person in der Austraße, die wahllos Außenspiegel abtrat. Vor Ort konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 29-jährigen Mann aus Oberursel festnehmen. Dieser steht nun im Verdacht, mindestens drei Pkw in der genannten Straße beschädigt zu haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.



4. Einbrecher erbeuten Schmuck und Kleidung,

Kronberg, Geschwister-Scholl-Straße,

Montag, 18.12.2023, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr



(da)Unbekannte sind am Montagabend in ein Mehrfamilienhaus in Kronberg eingestiegen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 19 und 20 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße. Im Inneren entwendeten sie diverse Kleidungsstücke, Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren Tausend Euro, bevor sie mit dieser Beute die Flucht ergriffen. Wie sie zuvor in die Wohnung gelangt waren, ist unklar. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.



5. Fahrzeugemblem entwendet,



Bad Homburg, Am Heuchelbach,

Sonntag, 17.12.2023, 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr



(da)In Bad Homburg ist am Sonntag das Emblem eines hochwertigen Pkw gestohlen worden. Zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr machten sich die Diebe an einem in der Straße "Am Heuchelbach" geparkten Jaguar E-Pace zu schaffen. Sie entwendeten das Herstelleremblem samt Schriftzug von der Heckklappe des Fahrzeugs und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



6. Fahrzeug in Grävenwiesbach zerkratzt,

Grävenwiesbach, Hasselborner Straße,

Montag, 18.12.2023, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr



(da)In Grävenwiesbach wurde am Montagvormittag ein Pkw zerkratzt. In der Hasselborner Straße ließen Unbekannte zwischen 10 und 11 Uhr ihrer Zerstörungswut an einer Mercedes G-Klasse freien Lauf. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie die gesamte Fahrerseite und verursachten so einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Von den Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Daher bittet die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.



7. Unfallflucht in Usingen,



Usingen/Eschbach, Plankstraße,

Freitag, 15.12.2023, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr



(da)Am Freitagnachmittag kam es in Usingen/Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Plankstraße vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren das Heck eines weißen VW Caddy. Der Caddy war zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von über 1.500 Euro. Von der Verursacherin bzw. dem Verursacher des Unfalls fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.



8. Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür und verletzt sich,

Oberursel, Wallstraße,

Montag, 18.12.2023, 08:45 Uhr



(da)Die Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Montag dazu geführt, dass ein Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der 46-jährige Radfahrer befuhr gegen 8:45 Uhr die Wallstraße in Oberursel. Als er an einem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete ein 35-Jähriger die Fahrertür, um auszusteigen.

Dabei kollidierte der Radfahrer mit der geöffneten Tür und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ausnahmslos zu vergewissern, dass sich kein Radfahrer nähert. Dabei hilft neben dem Blick in den Außenspiegel auch der Schulterblick nach hinten. Auch die konsequente Anwendung des "Holländischen Griffs" kann solche Kollisionen verhindern. Dabei wird die Fahrertür mit der rechten, also der von der Tür abgewandten Hand geöffnet, wodurch sich der Oberkörper dreht und der Blick automatisch seitlich nach hinten wandert. Also in die Richtung, aus der Radfahrer kommen könnten!