1. Geschädigter nach Körperverletzung gesucht, Oberursel/Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Mittwoch, 29.11.2023, 13:55 Uhr (da)Nach einer Körperverletzung am Mittwoch in Oberursel ist die Polizei auf der Suche nach einem Geschädigten.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Gegen 13:50 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mehrere Jugendliche geschlagen bzw. bedrängt haben soll. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann in einem Supermarkt im Zimmersmühlenweg zunächst einen Jugendlichen festgehalten und bedrängt haben. Anschließend habe er den Supermarkt verlassen und auf offener Straße einem weiteren Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Aggressor, einen 31-jährigen Mann aus Oberursel, im Bereich des Stierstädter S-Bahnhofs festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und Körperverletzung ermittelt.

Zu dem Vorfall im Supermarkt liegen bereits Zeugenhinweise und die Personalien des Geschädigten vor. Der Jugendliche, der im Zimmersmühlenweg geschlagen worden sein soll, war bei Eintreffen der Polizeikräfte jedoch nicht mehr auffindbar. Er sowie weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.



2. Vergeblicher Einbruchsversuch in Kindertagesstätte,

Oberursel, Hohemarkstraße,

Dienstag, 28.11.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 07:00 Uhr



(da)Unbekannte scheiterten in der Nacht auf Mittwoch bei einem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte in Oberursel. Bei ihrem gescheiterten Versuch in der Hohemarkstraße beschädigten sie ein Fenster, bevor sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.



3. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss,



Friedrichsdorf, Färberstraße,

Donnerstag, 30.11.2023, 02:30 Uhr



(da)Eine Frau hat am frühen Donnerstagmorgen in Friedrichsdorf einen Verkehrsunfall verursacht und ihr Fahrzeug anschließend an der Unfallstelle zurückgelassen. Zeugen meldeten gegen 02:30 Uhr einen Porsche, der in der Böschung des Kreisverkehrs in der Färberstraße hing. Von der Fahrerin fehlte zunächst jedoch jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatte sie im Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war dann auf den Gehweg geraten und hatte anschließend ein Metallgitter durchbrochen, bevor das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle und ließ ihr Fahrzeug zurück. Sie konnte jedoch rasch ermittelt werden. Bei ihrer Personalienfeststellung ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Somit ging es für sie zur Polizeistation Bad Homburg, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.



4. Verkehrsunfallflucht in Bad Homburg,



Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade,

Mittwoch, 22.11.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 28.11.2023, 16:00 Uhr



(da)In den vergangenen Tagen kam es in Bad Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines grauen 3er BMW stellte diesen am Mittwoch, den 22.11.2023 gegen 16:00 Uhr am Fahrbahnrand der Kaiser-Friedrich-Promenade ab. Als sie knapp eine Woche später am Dienstag, den 28.11.2023 ebenfalls gegen 16:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses einen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel sowie an der hinteren linken Stoßstange aufwies. Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.