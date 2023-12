1. Jugendlicher auf Straße angegriffen,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Königstein, Kugelherrnstraße,

Mittwoch, 06.12.2023, 19:00 Uhr,



(ad) Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, ist in Königstein ein Jugendlicher auf der Straße nach einer verbalen Streitigkeit angegriffen worden.

Dem 15-Jährigen wurde durch einen unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht sowie gegen den Körper geschlagen. Im Anschluss ergriff der Angreifer die Flucht. Der Täter konnte trotz einer Fahndung durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden.



Der Unbekannte konnte als männlich, ca. 16 Jahre alt und etwa 175cm groß beschrieben werden. Zudem soll er ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



2. Einbrecher zugange,



Bad Homburg v. d. Höhe,

Mittwoch, 06.12.2023, 16:00 Uhr bis 20:40 Uhr,



(ad) Am Mittwoch wurden sechs Einbrüche in Wohnungen im Bereich Bad Homburg verzeichnet, wobei es die Täter auf Schmuck und Silberbesteck abgesehen haben.



Unbekannte Täter verschafften sich zunächst gegen 16:00 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße durch das Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Über das mögliche Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr drangen Einbrecher zum Dämmerungseintritt in sogleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße ein. Zunächst wurde die Erdgeschosswohnung durch die Täter durchwühlt. Anschließend begeben sich die Täter in eine Wohnung im Obergeschoss und hebelten die dortige Wohnungstüre auf. Die Wohnung wurde ebenfalls durchsucht, bevor die Eindringlinge dann mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht ergriffen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Silberbesteck.



In der Forsthausstraße näherten sich die Unbekannten zwischen 16:50 Uhr und 20:40 Uhr einem Mehrfamilienhaus. Dort schlugen sie das Küchenfenster der Erdgeschosswohnung ein und gelangten durch das Fenster in die Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und bislang unbekanntes Diebesgut entwendet. Auch in diesem Fall begaben sich die Täter im Anschluss in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten die Tür einer weiteren Wohnung im Obergeschoss auf. Nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie unbemerkt. Die Täter konnten bei dem Einbruch eine Armbanduhr und Schmuck entwenden.



Ein weiterer Einbruch konnte in der Heuchelheimer Straße verzeichnet werden. Die unbekannten Täter brachen gegen 19:45 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung auf. Da sich die Geschädigte zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befand, konnte sie die Einbrecher durch laute Rufe in die Flucht schlagen. Die Geschädigte konnte die Täter jedoch nicht erkennen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.