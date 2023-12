1. Kind sexuell belästigt - Zeugen gesucht, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Donnerstag, 21.12.2023, 13:40 Uhr (da)Am Donnerstagmittag soll ein Kind in Grävenwiesbach von einem Fremden sexuell belästigt worden sein.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Tatverdächtigen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Täter gegen 13:40 Uhr ein 12-jähriges Mädchen am Bahnhof Grävenwiesbach an. Als sich das Mädchen dieser Situation in Richtung Naunstadt entziehen wollte, sei ihr der Mann gefolgt, habe sein Glied hervorgeholt und sie in gebrochenem Deutsch aufgefordert, dieses zu berühren. Da das Mädchen dieser Aufforderung nicht nachkam, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Grävenwiesbach.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 1,75 bis 1,80m großen Mann gehandelt haben. Nach Einschätzung des Kindes sei er etwa 30 Jahre alt gewesen, habe kurze dunkle gekringelte Haare sowie einen Backenbart und buschige Augenbrauen gehabt. Er sei mit einer dunklen Hose und einem dunklen Oberteil mit Kapuze bekleidet gewesen. Die Polizei sucht nun nach dieser Person sowie nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.



2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, In den Hessengärten,

Donnerstag, 21.12.2023, 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



(da)Nur zwei Stunden Abwesenheit genügten für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ober-Eschbach. Die unbekannten Täter gelangten zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr auf das Grundstück in der Straße "In den Hessengärten". Dort warfen sie eine Fensterscheibe ein, um in die Wohnräume zu gelangen. Im Inneren fanden die Eindringlinge diversen Schmuck und Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



3. Einbruch in Restaurant,



Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade,

Mittwoch, 20.12.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 11:00 Uhr



(da)Einbrecher sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in Bad Homburg eingedrungen. Dazu öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Lokals in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Dort erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



4. Drei Einbruchsversuche im Hochtaunuskreis,

Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, 20.12.2023, 10:00 Uhr bis 21.12.2023, 15:10 Uhr,

Bad Homburg, Sodener Straße, 20.12.2023, 12:30 Uhr bis 21.12.2023, 15:50 Uhr,

Kronberg, Oberhöchstadt, Schöne Aussicht, 20.12.2023, 12:30 Uhr bis 23:00 Uhr



(da)Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden der Polizei drei Einbruchsversuche im Hochtaunuskreis gemeldet.

In Oberursel, Weißkirchen versuchten Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gaßgang" einzudringen. Als die Eingangstür jedoch den Hebelversuchen der Einbrecher standhielt, zogen sie unverrichteter Dinge von dannen.

In Bad Homburg gelangten die Täter durch ein Kellerfenster in das Innere einer Kirche in der Bad Sodener Straße. Obwohl sie anschließend mehrere Räume durchsuchten, fanden sie nichts von Interesse und flüchteten ohne Beute.

In Kronberg scheiterten Einbrecher gleich mehrfach, als sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Schöne Aussicht" verschaffen wollten. Nicht nur die Terrassentür, sondern auch ein weiteres Fenster hielt den Aufbruchsversuchen stand, weshalb die Täter auch hier unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Beute machten die Täter in keinem der Fälle. So blieb es bei Sachschäden durch die Einbruchsversuche. Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.



5. Fußgängerin von zwei Pkw erfasst,



Glashütten, Limburger Straße,

Donnerstag, 21.12.2023, 17:00 Uhr



(da)Eine Fußgängerin ist am Donnerstagabend in Glashütten beim Überqueren einer Straße von zwei Autos erfasst und schwer verletzt worden. Die 78-jährige Fußgängerin wollte gegen 17 Uhr die Limburger Straße überqueren. Auf der Fahrbahn wurde sie von einem in Richtung Königstein kommenden Peugeot erfasst und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein hinter dem Peugeot befindlicher Opel erfasste die am Boden liegende Frau trotz Vollbremsung ebenfalls. Die 78-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.



6. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.