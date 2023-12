1. Mann wird auf Straße angegriffen,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Bad Homburg, Louisenstraße,

Mittwoch, 13.12.2023, 16:35 Uhr,



(ad)Am Mittwochnachmittag ist in Bad Homburg ein 36-jähriger Mann auf der Straße von einer dreiköpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden.

Die drei Personen sollen den Mann gegen 16:35 Uhr auf einem Gehweg in der Louisenstraße auf Höhe eines Friseursalons niedergeschlagen und auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde in einem Rettungswagen behandelt und vor Ort entlassen. Er erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf suchte die Polizei die Wohnung eines 19-jährigen Tatverdächtigen auf, welcher auch angetroffen werden konnte. Ein weiterer Täter konnte als männlich, etwa 180cm groß und mit dunklen lockigen Haaren beschrieben werden. Er soll eine schwarze Jacke, einen blauen Pullover und eine Jeans getragen sowie ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben.



Die Hintergründe der Körperverletzung werden derzeit ermittelt. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu der Tat sowie den weiteren Tätern unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



2. Einbruch in Einfamilienhaus,



Grävenwiesbach, Naunstädter Straße,

Sonntag, 10.12.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 08:05 Uhr,



(ad)In Grävenwiesbach brachen Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Naunstädter Straße ein, wobei es die Täter auf Wertgegenstände abgesehen hatten.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten daraufhin diverse Räume im gesamten Haus und entwendeten eine Armbanduhr sowie ein Mobiltelefon. Im Anschluss ergriffen die Täter unbemerkt die Flucht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



3. Einbrecher in Kronberg zugange,



Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße, Gartenstraße,

Dienstag, 12.12.2023, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 22:30 Uhr,



(ad)Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen drangen Unbekannte in zwei Wohnobjekte in Kronberg ein.

In der Wilhelm-Bonn-Straße hebelten die Einbrecher zunächst die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Beim Durchsuchen nach Wertgegenständen beschädigten die Täter zudem diverse Schränke, bevor sie unbemerkt flüchten konnten. Bisher liegen keine Hinweise zu einem möglichen Diebesgut vor. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000EUR.



Ein weiterer Einbruch konnte in einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße verzeichnet werden, bei dem die Täter an einer verschlossenen Tür scheiterten. Am Dienstagabend alarmierte eine aufmerksame Bewohnerin die Polizei, da sie verdächtige Geräusche in ihrem Keller hörte. Die Täter konnten beim Eintreffen der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeistreife konnte vor Ort jedoch feststellen, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in den Keller verschafft hatten. Anschließend scheiterten sie beim Versuch die Tür zu den eigentlichen Wohnräumen aufzuhebeln und ließen von ihrem weiteren Einbruchsversuch ab. Personenbeschreibungen liegen derzeit keine vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.