Einbruch in Einfamilienhaus

Hochtaunuskreis (ots) - Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Grabenstraße

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grabenstraße in Friedrichsdorf.

Durch den oder die Täter wurde die Terrassentür auf der Rückseite des Objekts, vermutlich mit einem Schraubendreher, aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Es wurden dann Bargeld und Schmuckgegenstände entwendet. Eine genaue Liste der entwendeten Gegenstände liegt noch nicht vor. Am Objekt entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2500 EUR.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.



Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus



Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Tulpenweg



Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 15:15 Uhr bis 19:35 Uhr



Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, kam es im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 19:35 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus im Tulpenweg in Friedrichsdorf.

Der oder die Täter zerstörten zuerst den Bewegungsmelder einer Lampe im Bereich der Hauseingangstür und versuchten anschließend die Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 EUR.

Diebstahl eines E-Mountainbikes aus einer Garage



Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Ludwig-Christ-Straße

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 10:00 Uhr



Sachverhalt: Im Zeitraum vom Freitag, dem 01.12.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, dem 02.12.2023, 10:00 Uhr betraten bisher unbekannte Täter das Grundstück eines Wohnhauses in der Ludwig-Christ-Straße in 61476 Kronberg im Taunus und konnten sich durch Aufschieben eines Garagentores Zutritt in das Garageninnere verschaffen.

Hieraus entwendeten die Täter das dort abgestellte blaue E-Mountainbike der Marke Riese und Müller im Wert von 6850 EUR.

Hakenkreuz an Zaun gesprüht



Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Weberpfad

Tatzeit: bis zum Samstag, 02.12.2023, 16:36 Uhr



Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, wurde um 16:36 Uhr durch eine Zeugin ein Hakenkreuz an einem Gartenzaun im Weberpfad in Bad Homburg v. d. Höhe festgestellt.

Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Sprühfarbe gesprüht. Wann dies geschah steht bislang nicht fest, da die Zeugin keine Angaben machen konnte, wann der Zaun noch unversehrt war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht.

Parkdeckwand mit Graffiti besprüht



Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Holzweg



Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 17:06 Uhr



Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, besprühten um 17:06 Uhr zwei männliche Täter die Wand eines Parkdecks im Holzweg in Oberursel (Ts.) mit Graffiti.

Durch den Betreiber des videoüberwachten Parkhauses wurde mitgeteilt, dass zwei männliche Personen im Begriff seien, die Wand des obersten Parkdecks permanent mit Sprühfarbe zu verzieren. Da dieses Vorhaben so jedoch nicht abgesprochen war, versuchte der vor Ort befindliche Sicherheitsdienst die Personen aufzugreifen. Diesen gelang jedoch die Flucht. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf ca. 150 EUR.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Personenbeschreibung 1:



- männlich

- schlank

- schwarze Mütze

- schwarze Jacke

- bräunliche Weste

- beige Hose

- schwarze Sneaker



Personenbeschreibung 2:



- männlich

- schlank

- schwarze kurze Haare mit Seitenscheitel

- schwarze Jacke

- schwarze Jogginghose mit grau/weißem Streifen an der Seite

- schwarze Sneaker



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: +49 6171 / 6240 - 0 in Verbindung zu setzen.



Feueralarm ohne Grund ausgelöst



Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 22:55 Uhr



Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, wurde um 22:55 Uhr der Feueralarm in der Ladengalerie im Rathaus in Bad Homburg ausgelöst.

Die entsandten Kräfte der Feuerwehr konnten jedoch keinen Brand oder ähnliches feststellen, was das Betätigen des Feuermelders rechtfertigen könnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet.

Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen



Unfallort: L 3057 / K 765 Gemarkung Friedrichsdorf / Burgholzhausen

Unfallzeit: Freitag, 01.12.2023, 21:10 Uhr



Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, kam es um 21:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der L 3057 bei Friedrichsdorf Burgholzhausen.

Ein 51 Jahre alter Friedrichsdorfer befuhr zusammen mit einem 53 Jahre alten Beifahrer aus Friedrichsdorf in einem grauen Skoda Octavia die L 3057 aus Richtung Seulberg kommend in Richtung Burgholzhausen. An der Kreuzung L3057 / K 765 (Mainzer Straße) musste er an der Ampel anhalten, da diese rotes Licht zeigte.

Dies bemerkte ein 28 Jahre alter Bad Homburger in einem grauen Skoda Fabia zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Skoda Octavia auf. In dem Skoda Fabia befand sich noch ein 30 Jahre alter Friedrichsdorfer als Beifahrer.

Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Die Fahrzeugnutzer des Skoda Octavia wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dieser wird im Gesamten auf 15.000 EUR geschätzt.



Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen



Tatort: B 456 Gemarkung Wehrheim



Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 23:10 Uhr,



Sachverhalt: Für einen 43-jährigen Frankfurter endete der Samstag auf der Polizeistation in Usingen. Gegen 22:58 Uhr wurde der Polizei in Bad Homburg ein roter Transporter gemeldet, der im Bereich der B456 von Bad Homburg in Richtung Wehrheim Schlangenlinien fuhr und immer wieder unvermittelt bremste.

Der PKW konnte durch zwei eingesetzte Streifen aus Bad Homburg und Usingen angehalten und kontrolliert werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,49 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Usingen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.